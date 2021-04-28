Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32
Manisa
’da Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü’nün bugün yapmış olduğu aramalar sonucu birçok uyuşturucuya el konuldu. Manisa’da uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan ihbarlar üzerine Yunusemre ilçesi içerisinde bulunan bir ikamete birçok ekip tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda uyuşturucu imalatçısı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu kaçakçısı
nın evini uyuşturucu imalathanesi
ne çevirdiği belirlendi. Evin içerisinde bulunan birçok havalandırma borularına, Hint kenevirlerine ve ışıklandırma sistemlerine el konuldu. Ev içerisinde suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.
Son Güncelleme: 28.04.2021 23:32
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