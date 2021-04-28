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Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

Manisa’da bir suçlu evini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdü. Baskın yapılan evin içerisinde birçok havalandırma boruları, Hint keneviri ve ışıklandırma sistemi bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
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Manisa’da Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bugün yapmış olduğu aramalar sonucu birçok uyuşturucuya el konuldu. Manisa’da uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan ihbarlar üzerine Yunusemre ilçesi içerisinde bulunan bir ikamete birçok ekip tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda uyuşturucu imalatçısı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu kaçakçısının evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlendi. Evin içerisinde bulunan birçok havalandırma borularına, Hint kenevirlerine ve ışıklandırma sistemlerine el konuldu. Ev içerisinde suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
ManisaUyuşturucu KaçakçısıUyuşturucu ImalathanesiHint KeneviriNarkotik Suçlarla Mücadele
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