Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

’da Manisa İl Emniyet MüdürlüğüŞube Müdürlüğü’nün bugün yapmış olduğu aramalar sonucu birçok uyuşturucuya el konuldu. Manisa’da uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan ihbarlar üzerine Yunusemre ilçesi içerisinde bulunan bir ikamete birçok ekip tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda uyuşturucu imalatçısı suçüstü yakalandı.nın evinine çevirdiği belirlendi. Evin içerisinde bulunan birçok havalandırma borularına, Hint kenevirlerine ve ışıklandırma sistemlerine el konuldu. Ev içerisinde suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.