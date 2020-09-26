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Evinde uyuşturucuya rastlanan şüpheli hakimi kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum

Samsun'da gelen ihbar üzerine evinde uyuşturucuya rastlanan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hakimi kandırmaya çalıştı. Şüpheli, uyuşturucu maddeyi salataya katmak için kullandığını ve ticaretini yapmadığını iddia etti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:14
Evinde uyuşturucuya rastlanan şüpheli hakimi kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum
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Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda evinden uyuşturucu madde ve silah çıkan zehir tüccarı, mahkemede verdiği savunmada bu ürünleri uyuşturucu olduğu için değil salataya katmak için kullandığını söyledi.


Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan olayda ekiplerin yürüttüğü takip ve çalışmalarda ikametinde uyuşturucu madde yetiştirip satış yaptığı öne sürülen bir K.Ç.’nin evine ve müştemilatına operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kilo 16 gram esrar, 102 kök kenevir bitkisi, 166 gram kenevir tohumu, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca şarjörüne el konuldu.

Hakimi kandırmaya çalıştı

Gözaltına alınan K.Ç. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Savcı ve nöbetçi mahkeme karşısına çıkan K.Ç. evindeki buzdolabında dahi bu maddeyi bulundurduğunu öne sürerek ‘’Ben bunları uyuşturucu olduğu için değil, salataya katmak için kullanıyordum. Ayrıca kuşlara ve köpeğime yediriyordum.’’ diye konuştu.

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:14
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