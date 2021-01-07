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Evde rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Aydın'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı. Düşük yapmak için ilaç alan küçük kız, bir kız bebek dünyaya getirdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:58
Evde rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!
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Olay, 6 Ocak’ta Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. L.Ş isimli 14 yaşındaki kız çocuğu, evde rahatsızlanınca annesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların incelemesinde L.Ş’nin 32 haftalık hamile olduğu ve kanındaki bebeği düşürmek için çeşitli ilaçlar kullandığı belirlendi. Olay üzerine hastane yetkilileri, polise haber verdi.

Hastanede doğum yaptı

14 yaşındaki kız çocuğu, tedavisinin ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada L.Ş’nın doğum sancılarının başlamasıyla durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu burada 3 kilo 270 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Erken doğan bebek kuvöze alındı.

Bebeğin babası hakkında bilgi vermedi

Anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başlayan L.Ş, polise verdiği ilk ifadede bebeğinin babasının kim olduğunu söylemedi.  Öte yandan L.Ş’nin polisin ifadesine başvurduğu 17 yaşındaki erkek arkadaşı bebeğin kendisinden olduğunu kabul etti.



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:58
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AydınHamileKız çocuğuDüşük
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