Evde doğum yapan kadın, yeni doğmuş bebeğini bıçaklayarak öldürdü!

Korkunç cinayet, İzmit’in Yeni Şehir Mahallesi’nde meydana geldi. 29 yaşındaki M.T. adlı kadın, evde doğum yaptı. Evli olan kadın bebeğinin doğumundan dakikalar sonra, onu bıçaklayarak vahşice öldürdü. Yeni doğan bebeğin cansız bedeni, incelemeler sonrasında morga kaldırıldı.

3 çocuk annesi kadın yeni doğan bebeğini öldürdü

3 çocuk annesi M.T., kanaması nedeniyle polis gözetiminde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cani kadının hastanede tedavisi sürerken komşuları, kadının hamile olduğundan haberleri olmadığını söylediler.

Tedavisi tamamlanan M.T, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan talihsiz bebeğin cansız bedeni, Kent Mezarlığında toprağa verildi.