Evde çalınır diye yanına aldığı altınları çaldırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 32 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını evinde çalınacağını düşünerek yanına alan kadın hırsızların hedefi haline geldi. Hanoğlu Mahallesi’nde yanından ayırmadığı altınları çantasına koyan kadın eve geldiğinde büyük bir şok yaşadı.
Piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL
Yapılan araştırmalar çerçevesinde ziynet eşyaların piyasa değerinin ortalama 32 bin TL bandında olduğu belirtildi. Mağdur D.K.’nın ifadeleri alınırken altınların bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 21:36