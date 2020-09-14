Evde çalınır diye yanına aldığı altınları çaldırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 32 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını evinde çalınacağını düşünerek yanına alan kadın hırsızların hedefi haline geldi. Hanoğlu Mahallesi’nde yanından ayırmadığı altınları çantasına koyan kadın eve geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL

Eve döndüğünde çantasındaki 3 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet tek taş pırlanta yüzüğünü bulamayan D.K.’nın ziynet eşyalarının çalındığından şüpheleniliyor.

Yapılan araştırmalar çerçevesinde ziynet eşyaların piyasa değerinin ortalama 32 bin TL bandında olduğu belirtildi. Mağdur D.K.’nın ifadeleri alınırken altınların bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.