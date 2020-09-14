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Evde çalınır diye yanına aldığı altınları çaldırdı

Tekirdağ'da evde çalınacağını düşündüğü altınlarını yanına alan D.K., 32 bin TL'lik altınını çaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 21:36
Evde çalınır diye yanına aldığı altınları çaldırdı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 32 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını evinde çalınacağını düşünerek yanına alan kadın hırsızların hedefi haline geldi. Hanoğlu Mahallesi’nde yanından ayırmadığı altınları çantasına koyan kadın eve geldiğinde büyük bir şok yaşadı.


Eve döndüğünde çantasındaki 3 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet tek taş pırlanta yüzüğünü bulamayan D.K.’nın ziynet eşyalarının çalındığından şüpheleniliyor.

Piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL

Yapılan araştırmalar çerçevesinde ziynet eşyaların piyasa değerinin ortalama 32 bin TL bandında olduğu belirtildi. Mağdur D.K.’nın ifadeleri alınırken altınların bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 21:36
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağHırsızlık
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