Ev arkadaşları arasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay,’ninilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Volkan K., 28 yaşındakiFatih P. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, evden gelen sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler, 2 arkadaşın bıçakla ağır yaralandığını tespit etti.

Yaralılardan Fatih P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih P., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Volkan K. ise tedavisinin tamamlanması ardından polis merkezine götürüldü.