Ev arkadaşları arasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Kocaeli
’nin Derince
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Volkan K., 28 yaşındaki ev arkadaşı
Fatih P. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, evden gelen sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler, 2 arkadaşın bıçakla ağır yaralandığını tespit etti.
Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Yaralılardan Fatih P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih P., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Volkan K. ise tedavisinin tamamlanması ardından polis merkezine götürüldü.
Son Güncelleme: 02.02.2021 21:13
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