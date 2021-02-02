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Ev arkadaşları arasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle ev arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

02 Şubat 2021 Salı 21:13
Ev arkadaşları arasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Volkan K., 28 yaşındaki ev arkadaşı Fatih P. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, evden gelen sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler, 2 arkadaşın bıçakla ağır yaralandığını tespit etti.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yaralılardan Fatih P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih P., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Volkan K. ise tedavisinin tamamlanması ardından polis merkezine götürüldü.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerinceEv Arkadaşı
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