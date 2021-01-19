Etna patladı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Avrupa kıtasının en büyük yanardağı olan Etne Yanardağı’nın patlama görüntüsü sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Birçok kişi yanardağın püskürttüğü alevleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tekrardan faaliyete geçen Etna Yanardağında son patlama 1992 senesinde olmuştu.
Etna Yanardağı nerede?
Etna Yanardağı’nın yüksekliği ne kadar?
Avrupa kıtasında bulunan en yüksek yanardağ olan Etna 3 bin 326 metredir. Bu yükseklik yaşanan patlamalarla değişiyor. 1865 yılına göre şuan ki yüksekliği 21,6 metre daha kısadır.
Son Güncelleme: 19.01.2021 21:05