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Etna patladı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Avrupa kıtasının en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan yanardağın lav püskürttüğü anlar, sosyal medyada büyük gündem oldu.

19 Ocak 2021 Salı 21:05
Etna patladı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu
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Avrupa kıtasının en büyük yanardağı olan Etne Yanardağı’nın patlama görüntüsü sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Birçok kişi yanardağın püskürttüğü alevleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tekrardan faaliyete geçen Etna Yanardağında son patlama 1992 senesinde olmuştu.

Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı, İtalya’nın Sicilya  bölgesinde yer alan aktif bir yanardağdır. İtalya’da bulunan üç aktif yanardağın en büyüğü olan Etna 2013 senesinde Dünya Mirası ilan edilmişti.

Etna Yanardağı’nın yüksekliği ne kadar?

Avrupa kıtasında bulunan en yüksek yanardağ olan Etna 3 bin 326 metredir. Bu yükseklik yaşanan patlamalarla değişiyor. 1865 yılına göre şuan ki yüksekliği 21,6 metre daha kısadır.



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Etna YanardağıItalyaSicilya
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