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Etli ekmek sipariş edip 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!

Karaman'da Ahmet Çınar ile arasında husumet olan 6 kişi, Çınar'ın çalıştığı fırından etli etmek sipariş etti. Kendilerine siparişini getiren Ahmet Çınar, kendi yaşıtları tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:57
Etli ekmek sipariş edip 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
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Olay, Karaman’ın Cedit Mahallesi Zeytin dalı Bulvarı’nda meydana geldi. Bir fırında çalışan 16 yaşındaki Ahmet Çınar, sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet olan A.A, M.Ü, M.C.E, S.A, M.A ve Ali Furkan Gürbüz ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A ve M.Ü, Ahmet Çınar’ı bıçakladı.

16 yaşındaki Ahmet Çınar kurtarılamadı

Sırtına 3 bıçak darbesi isabet eden Çınar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 6 kişi kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayeti işlediğini kabul eden şüphelilerden M.Ü polise verdiği ifadesinde, Ahmet Çınar’ın daha önce kendilerine küfür ettiğini ve çalıştığı fırından etli ekmek sipariş ederek yanlarına gelen Çınar’ı bıçakladıklarını söyledi. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
KaramanEtli EkmekPolisHusumet
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