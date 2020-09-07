İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!

Pazartesi günü sitemizde yer verdiğimiz Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor! haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Eylül 7 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:01
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Takip Et:

Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte birçok alanda sosyal hayatımız büyük ölçüde değişiklik yaşadı. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri de şüphesiz iş hayatı oldu. Birçok alanda uzaktan çalışma hayatına geçiş yapan işletmeler, çalışanlarını dönüşümlü olarak iş yerinde çalıştırmaya başladı.

Vakaların hala ciddi düzeylerde olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu personelleri için yeni düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda kamuda çalışan kişilere esnek çalışma saat hizmeti sağlanacak. Bu şekilde çalışacak kamu personelleri dönüşümlü olarak uzaktan çalışma hayatına başlayacak.

Kamuda esnek çalışma genelgesi nedir?

31225 sayılı yeni genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelge ile birlikte kamu personelleri esnek çalışma saatlerine kavuşacak. Pandemi sürecini kontrollü bir şekilde atlatmayı hedefleyen devlet, aldığı kararlar doğrultusunda kamuda hizmet veren çalışanların dönüşümlü olarak çalışmasını sağlayacak.


Genelgeye göre kamu çalışanlarının bazıları evden çalışma ile bazıları ise iş yerlerine giderek çalışmalarını sürdürecek. Bu şekilde teması en aza indirmek isteyen yetkililer, pandemi sürecinde kontrolün kaybolmamasını sağlamayı hedefliyor.

Dönüşümlü çalışacak kamu çalışanları yayımlanan genelgeye göre vali, belediye başkanları, bakan ve kamu kuruluşlarındaki yetkili kişiler tarafından belirlenecek. Dönüşümlü olarak çalışacak kişilerin izinleri hakkında karar ise yetkili kişilere bırakılacak.

Kamuda hangi tedbirler alındı?

Kamu kurumlarında artık kapalı yiyecek ve içecek dışında herhangi bir gıda satışı gerçekleşmemektedir. Kamuda çalışanlar birbirlerine herhangi bir ürünü ikram etmemelidir. Bu yeni kurallar ile birlikte kamu çalışanları dönüşümlü olarak çalışarak iş yerinde daha az çalışan olarak görev yapacak. Bu sayede virüsün bulaşma riski daha da azalmış olacak.

Yetkililer tarafından belirlenen uzaktan çalışacak kişiler izinli sayılacaklar. Ancak bu kişilerin şehir dışına çıkma hakları olmayacak. Bu kişiler yetkililer tarafından istenilmesi halinde kurumlara gitme zorunluluğu bulunacak. Bu kuralları ihlal eden kişilere idari cezalar verilecek.

Esnek çalışma uygulaması ile birlikte virüsün çok az bulaşma riskine inmesi bekleniyor. Korona virüs döneminin başında da uygulanan sistem ile birlikte kamuda çalışanların taşıdığı risk böylece yeniden azalacak.



Son Güncelleme: 07.09.2020 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kamuda Dönüşümlü çalışmaEsnek çalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın aracından 4.5 milyon TL çalıp kaçtı
Ankara'da bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın aracından 4.5 milyon TL çalıp kaçtı
Konya'da iyileştirme çalışması yapılan duvar yıkıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'da iyileştirme çalışması yapılan duvar yıkıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı
Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
Akılamaz olay! Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu
Akılamaz olay! Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu
Korona virüs vakaları arttı! Hafta sonu sokağa çıkma, park ve sahil yasakları gündeme geldi
Korona virüs vakaları arttı! Hafta sonu sokağa çıkma, park ve sahil yasakları gündeme geldi

Popüler Haberler

Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Vekaletname ne işe yarar? Vekaletname kim tarafından verilir?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
SGK’dan Çift Maaş alabilmek için neler yapmak gerekir?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Vitamin hapları nedir? Herkes kullanabilir mi? Vitamin hapı kullanmanın zararları nelerdir?
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Yeni Bölümü Neden Yok? Neden Yayınlanmıyor? Dizi Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Sevgili Geçmiş dizisi fragmanında çalan şarkı
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Eylül 2020 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2020
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2020 Seslendirme çeşitleri
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.