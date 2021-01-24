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Esnafların talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi!

Pandemi sürecinde maddi anlamda birçok olumsuzluk yaşayan esnafların devletten talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Diğer yandan son dönem içinde fahiş fiyat artışı yapılan ürünlerle ilgili şikayetlerin aktarıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu duruma çözüm getireceklerini söyledi...

24 Ocak 2021 Pazar 18:13
Esnafların talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi!
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Son dönemde ülkemizde Covid-19’a karşı alınan tedbirler neticesinde binlerce esnaf büyük olumsuzluklarla karşılaştı. Olumsuz etkilerin giderilmesi için 6 alanda düzenleme talebinde bulunan esnaflar adına TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da görüştü.

Görüşmeyi takip eden CNNTürk muhabiri Gülşen Coşkun, öncelikli taleplerin kredi taksitlerinin bir sene ertelenmesi ve kredilerin ertelenmesine yönelik olduğunu aktardı. Doğrudan nakit desteğinin verilmeye devam edilmesine yönelik talebin de yöneltildiğini aktaran Coşkun, doğalgaz ve elektrik ödemeleriyle su ve SGK gibi borçların 1 sene ertelenmesi talebinde bulunulduğunu söyledi. Kafe ve restoranların HES koduyla giriş yapılacak şekilde açılması ve ticari araçlara indirimli akaryakıt satışı yapılmasının da istendiğini aktardı. TESK Başkanı Palandöken’in tüm bu talepleri bizzat ilettiğini belirten Coşkun, taleplerin kabine toplantısında görüşüleceğinin ve bakanlıklar tarafından ilgili incelemelerin gerçekleştirileceğinin belirtildiğini aktardı.

 

Ürünlerin ücretleri arttı

Özellikle son dönem içinde bazı ürünlerin fiyatlarının ciddi anlamda artış gösterdiğine yönelik şikayetin aktarıldığı ifade edildi. Zeytinyağı, Ayçiçek yağı, bebek maması ve yumurta gibi gıdalara fahiş fiyat artışı yapıldığı aktarılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya mutlaka çözüm getireceklerini söylediği bildirildi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTESKPandemiCovid-19Koronavirüs
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