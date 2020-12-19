Esnafın muaflık belgesi cezayı önleyemedi!

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile muafiyet belgesine sahip olan bir çok kişi; mekan ve zaman uyumuna uyuşmadığından dolayı cezaya tabi tutulacaktır. Bu nedenle birçok kişi yakalandığı çevirmelerde muafiyet belgelerini sunsa da cezadan kaçamadı.

Covid-19 salgınıyla yaşanan mücadele çerçevesinde, Türkiye’nin bütün illerinde uygulanmakta olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili; İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı “muafiyetten yararlanma” genelgesi çerçevesinde, Bahçelievler’de bir kuyumcu atölyesi bulunan kişi Avcılar’da bir takside yakalandı. Bunun üzerine muaflık belgesini verse de genelge kapsamında ‘muafiyetten yararlandığı’ için para cezasına tabi tutuldu.

Türkiye’nin bütün illerinde uygulanmakta olan 56 saatlik kısıtlamalar ile; bireylerin muafiyetsiz bir şekilde dışarıya çıkmasının önüne geçildi. Her Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağında, muafiyetten yararlanmakta olan ve bu yararı kötüye kullanan vatandaşlar göze çarpmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta içi yayınlanmış genelge ile, muafiyet belgesi olduğu taktirde kişiler belirtildiği yer ve zaman ile uyumlu olmalıdır. Eğer bireyler belirttiği yer ve zaman ile uyumlu değillerse cezaya tabi tutulacakları genelgede açıkça belirtilmiştir.

Avcılar’da çevirmeye yakalanan taksinin içinde yolculuk etmekte olan kuyumcu, Esenyurt’tan altın alacağını söyledi. Polislerin incelemesinde ise yabancı uyruklu kişinin muafiyeti suiistimal ettiğine karar verildi ve para cezası uygulandı.