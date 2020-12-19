İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!
Son Dakika
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...

Esnafın muaflık belgesi cezayı önleyemedi!

İstanbul'da çevirmeye yakalanan esnaf muaflık belgesini gösterdi lakin cezadan kurtulamadı. Muaflık belgesinin olmasına rağmen ceza kesilmesinin sebebi; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge oldu. İşte detaylar...

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:24
Esnafın muaflık belgesi cezayı önleyemedi!
Takip Et:

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile muafiyet belgesine sahip olan bir çok kişi; mekan ve zaman uyumuna uyuşmadığından dolayı cezaya tabi tutulacaktır. Bu nedenle birçok kişi yakalandığı çevirmelerde muafiyet belgelerini sunsa da cezadan kaçamadı.

 

Covid-19 salgınıyla yaşanan mücadele çerçevesinde, Türkiye’nin bütün illerinde uygulanmakta olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili; İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı “muafiyetten yararlanma” genelgesi çerçevesinde, Bahçelievler’de bir kuyumcu atölyesi bulunan kişi Avcılar’da bir takside yakalandı. Bunun üzerine muaflık belgesini verse de genelge kapsamında ‘muafiyetten yararlandığı’ için para cezasına tabi tutuldu. 

 

Türkiye’nin bütün illerinde uygulanmakta olan 56 saatlik kısıtlamalar ile; bireylerin muafiyetsiz bir şekilde dışarıya çıkmasının önüne geçildi. Her Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağında, muafiyetten yararlanmakta olan ve bu yararı kötüye kullanan vatandaşlar göze çarpmıştı.

 

İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta içi yayınlanmış genelge ile, muafiyet belgesi olduğu taktirde kişiler belirtildiği yer ve zaman ile uyumlu olmalıdır. Eğer bireyler belirttiği yer ve zaman ile uyumlu değillerse cezaya tabi tutulacakları genelgede açıkça belirtilmiştir.

 

Avcılar’da çevirmeye yakalanan taksinin içinde yolculuk etmekte olan kuyumcu, Esenyurt’tan altın alacağını söyledi. Polislerin incelemesinde ise yabancı uyruklu kişinin muafiyeti suiistimal ettiğine karar verildi ve para cezası uygulandı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Covid-19 önlemlerKoronavirüsKoronavirüs önlemlerİçişleri Bakanlığı GenelgeMuafiyeti Suiistimal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!
Bakan Koca 19 Aralık korona virüs vaka tablosunu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor
Bakan Koca 19 Aralık korona virüs vaka tablosunu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sanko Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sanko Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
Tekirdağ'da feci kaza! İşe gitmek isterken canından oldu
Tekirdağ'da feci kaza! İşe gitmek isterken canından oldu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 9 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 9 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik olaya el attı!
Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik olaya el attı!

Popüler Haberler

Yeni platform ’da Kurtlar Vadisi dizisi mi yer alacak?
Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?
Uyanış Büyük Selçuklu Faysal Kimdir? Gerçekte Kim?
Biyomedikal Mühendisi nedir? Biyomedikal mühendisi olmak için gerekli koşullar nelerdir?
Gaziantep 3 - Fenerbahçe 1 maç özeti izle - Gaziantep FB 3 1 özeti ve maçın golleri
Başak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Sanko Üniversitesi nerede, hangi şehirde, hastane sahibi kim?
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Masterchef junior ile Türkiye'nin en iyi çocuk şefi belli olacak!
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın hakkında bilgiler
TOKİ Trabzon Maçka Kura Çekiliş Sonuçları Belli Oldu!
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Dini vasıflara uygun kurban nasıl kesilir?
İŞKUR'dan Üniversite Öğrencileri İçin Sosyal Çalışma Programı! İşkur Sosyal Çalışma Programı Nedir? Kimler Nasıl Yararlanabilir?
Güldür Güldür Show’da korona virüs skeci izlenmesi rekora koşuyor
2020 Mart ayı SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri ne zaman banka hesaplarına yatar?
Kova Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Kuzey Yıldızı Gökçe ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı Nilsu Berfin diziden ayrılacak mı?
Otomobil firmalarının yıl sonu indirimli araç kampanyaları belli oldu! Yıl sonu kampanyalı sıfır araçlar listesi
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir?
Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? MEB 15 tatilin başlayacağı tarih!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.