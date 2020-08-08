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Esnafa kira desteği geliyor

Koronavirüs pandemisinden dolayı birçok esnaf olumsuz etkilendi. Bundan dolayı Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Belediye Meclisi esnafa kredi desteği verilmesini önerdi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:13
Esnafa kira desteği geliyor
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Covid-19 salgını en çok ekonomiyi etkiledi. Hal böyle olunca en çok zarar gören kesim arasında esnaflar bulunuyor. Bundan dolayı Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Belediye Meclisi esnafa kredi desteği verilmesini önerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Salih Işık, salgından dolayı kahvehanelerin ve lokallerin kapalı kaldığını, bu durumun esnafı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Işık, ‘’Kahvehaneler ve lokaller neredeyse kepenk kapatacak duruma geldi. 1 Haziran 2020 tarihinde kısmen açılmış olsalar da birçok mekan günde 40-50 TL kazançla günü kapatıyor. Bu durum böyle devam edemez. Bu dükkanların kira giderleri, vergi giderleri, stopajı ve SKK giderleri nasıl karşılanacak? Bundan dolayı bizler burada bulunanlar olarak esnafa kira desteği vermeliyiz’’ dedi.



Son Güncelleme: 08.08.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
#CHP#Kocaeli#Salih Işık
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