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Esnaf arasında silahlı kavga : 1 yaralı

İstanbul'da yaşanan esnaf arasındaki tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı.

05 Mart 2021 Cuma 16:10
Esnaf arasında silahlı kavga : 1 yaralı
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İstanbul'da yaşanan olayda akraba olduğu bilinen iki esnaf arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına anbena yansıdı.

İstanbul, Eminönü, Sururi Mahallesi Hacı Küçük Sokak'ta bulunan Havuzlu Han'da saat 13.00 sularında meydana gelen olayda akraba olduğu ğrenilen iki esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın sebebinin müşteri olduğu anlaşıldı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgadaki şahışlardan biri dşğer taraf olan Muzaffer Şıltak'a ateş açtı. Şıltak açılan ateşle yaralanıp yere düşerken yakındaki esnaflar saldırganı kovalamaya başladı. Saldrıgan olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. aralı şahısa müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra şahısı hastaneye sevk etti. Olay yeri incelemesinde bulunan polis kaçan saldırganı yalamak için çalışmalara başladı.

Meydana gelen olayın anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırganın peşine düşen esnafın koşuşturması yer alıyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
EsnafKavga
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