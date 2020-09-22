İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de gece geç saatte mahalleyi rahatsız eden gençlere yapılan uyarı kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

22 Eylül 2020 Salı 15:30
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Takip Et:

Eskişehir’de gerçekleşen olayda gece geç saatte mahalleyi rahatsız ettiği iddiası ile uyaran gençlerle magandalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.


Eskişehir 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta gerçekleşen olay gece 22:00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre bir grup genç mahalleyi rahatsız ettikleri ve çok ses çıkardıkları gerekçesi ile bir grup mahalleli tarafından uyarıldı. Kısa sürede sözlü tartışmaya dönen olay daha sonrasında şüpheli Muharrem S., araç içerisinde bulunan Batuhan Y. ve Tunç A.'yı bıçaklayarak yaralanmalarına neden oldu. Daha sonrasında ise Tunç A. Arkadaşını ve kendisini bıçaklayan Muharrem S.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Mahallelilerin polis ve ambulans ekiplerine ihbarda bulunmaları sonrasında olay yerine gelirken bıçaklanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanede tedavi altında oldukları bilgisi verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hastanede olan 2 şüpheliye ek olarak bıçaklı kavgaya karıştığı düşünülen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede ki yaralılar ise tedavileri sonrasında adliyeye sevk edilecek denildi.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EskişehirBıçaklı Kavga3 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü! 10 aydır yatağa bağlı yaşıyor
Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü! 10 aydır yatağa bağlı yaşıyor
Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye dakikalarca şemsiye tuttu
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı ,sağlık çalışanları zor anlar yaşadı
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı ,sağlık çalışanları zor anlar yaşadı
Karantinayı umursamadı! Yakalanınca hapis cezasına çarptırıldı
Karantinayı umursamadı! Yakalanınca hapis cezasına çarptırıldı
Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar
Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar
Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü
Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü

Popüler Haberler

Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
İnternetten altın nasıl alınır? Bankalardan altın alınıp satılabilir mi? İnternetten altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye Fransa maç tarihi ve yayın kanalı
TOKİ Osmaniye Toprakkale kura çekilişi sonuçları belli oldu! Kura çekilişi sonucu hak kazananlar isim listesi
TRT Diriliş Osman Ne Zaman Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA6 çıkış tarihi ve fiyatı
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2020
Annelere devletten destek! 9000 TL'ye kadar yardım parası nasıl alınır?
A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 22 Eylül 2020 Salı
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.