Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de gerçekleşen olayda gece geç saatte mahalleyi rahatsız ettiği iddiası ile uyaran gençlerle magandalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Mahallelilerin polis ve ambulans ekiplerine ihbarda bulunmaları sonrasında olay yerine gelirken bıçaklanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanede tedavi altında oldukları bilgisi verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hastanede olan 2 şüpheliye ek olarak bıçaklı kavgaya karıştığı düşünülen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Hastanede ki yaralılar ise tedavileri sonrasında adliyeye sevk edilecek denildi.
Son Güncelleme: 22.09.2020 15:30