Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de gerçekleşen olayda gece geç saatte mahalleyi rahatsız ettiği iddiası ile uyaran gençlerle magandalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Eskişehir 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta gerçekleşen olay gece 22:00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre bir grup genç mahalleyi rahatsız ettikleri ve çok ses çıkardıkları gerekçesi ile bir grup mahalleli tarafından uyarıldı. Kısa sürede sözlü tartışmaya dönen olay daha sonrasında şüpheli Muharrem S., araç içerisinde bulunan Batuhan Y. ve Tunç A.'yı bıçaklayarak yaralanmalarına neden oldu. Daha sonrasında ise Tunç A. Arkadaşını ve kendisini bıçaklayan Muharrem S.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Mahallelilerin polis ve ambulans ekiplerine ihbarda bulunmaları sonrasında olay yerine gelirken bıçaklanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanede tedavi altında oldukları bilgisi verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hastanede olan 2 şüpheliye ek olarak bıçaklı kavgaya karıştığı düşünülen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede ki yaralılar ise tedavileri sonrasında adliyeye sevk edilecek denildi.