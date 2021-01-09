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Eski Tarih Kurumu Başkanından Milli Mücadele ile ilgili skandal açıklamalar!

Eski Tarih Kurumu Başkanı olan Metin Hülagü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Kurtuluş Savaşı için skandala imza attı. Milli Mücadelede kimse ile savaşılmadığını savunan Hülagü masallara inanmayın çağrısı sonrasında eleştirilerin odağında yer aldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 02:48
Eski Tarih Kurumu Başkanından Milli Mücadele ile ilgili skandal açıklamalar!
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Eski Türk Tarih Kurumu başkanı Profesör Metin Hülagü milli mücadele ile ilgili yaptığı skandal paylaşımlar ile eleştirilerin odağı oldu. Milli mücadelede ‘7 düvelle savaşmadık Yunanistan ve kısman Fransa ile savaştık. Masallara inanmayın’ açıklamaları yapan Hülagü’ye sosyal medyadan çok ağır eleştiriler yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan öğretim üyesi ve Profesör Doktor Metin Hülagü’nün Kurtuluş Savaşı ile yaptığı açıklamalar skandal niteliği taşıyor. Açıklamalarında; ‘Milli Mücadele'de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa'dır’ Diyen Hülagü’ye tarihçiler başta olmak üzere pek çok vatandaş tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 02:48
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Anahtar Kelimeler:
Eski Tarih KurumuBaşkanSkandalMilli MücadeleAçıklamaMetin Hülagü
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