Eski Tarih Kurumu Başkanından Milli Mücadele ile ilgili skandal açıklamalar!

Eski Türk Tarih Kurumu başkanı Profesör Metin Hülagü milli mücadele ile ilgili yaptığı skandal paylaşımlar ile eleştirilerin odağı oldu. Milli mücadelede ‘7 düvelle savaşmadık Yunanistan ve kısman Fransa ile savaştık. Masallara inanmayın’ açıklamaları yapan Hülagü’ye sosyal medyadan çok ağır eleştiriler yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan öğretim üyesi ve Profesör Doktor Metin Hülagü’nün Kurtuluş Savaşı ile yaptığı açıklamalar skandal niteliği taşıyor. Açıklamalarında; ‘Milli Mücadele'de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa'dır’ Diyen Hülagü’ye tarihçiler başta olmak üzere pek çok vatandaş tepki gösterdi.