Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince deliye döndü

Antalya’da meydana gelen olayda, K.A isimli şahıs eski sevgilisi H.C.’nin evine geldi. Kapıyı kırarak içeri giren şahıs, H.C.’nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince deliye döndü. Kendisini dışarı atarak çevredeki otomobillerin camını kıran şahıs, mahalle sakinleri tarafından kayda alındı.

Evlendiğini öğrenince deliye döndü

Otomobilin camına kafa attı

Aylar önce ayrıldığı kız arkadaşının evini basan K.A., H.C.’nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğreninceler savurdu. Tehditler karşısında korkan ve ne yapacağını bilemeyen kadın, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

H.C.’nin bağırması üzerine binadan ayrılan K.A., sinirini sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halindeki 2 otomobilin camlarını kıran K.A., hızını alamayarak otomobilin camına kafa attı. Polis ekiplerinin çabasıyla sakinleştirilen şahıs polis merkezine götürülürken, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.