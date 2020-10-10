Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum

Hatay’da eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, yüzüne asit döktüğü için 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’i affettiği için pişman olduğunu açıkladı.

‘’Travma içerisindeydim.’’

İskenderun ilçesinde sevgilisi Berfin Özek’in yüzüne asit atan Casim Ozan Çeltik, kasten yaralama suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 9 Nisan günü Özek, davanın görüldüğü 1. Ağır ceza Mahkemesine dilekçe vererek Çektik hakkındaki şikayetini geri almıştı. 11 Nisan günü ise sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak avukatı Mehtap Sert’in açıklamalarına tepki göstermişti.

Aradan geçen aylar sonrasında Özek, Çeltik’i affederek yanlış bir karar verdiğini ifade etti. Büyük bir travma içerisinde olduğunu söyleyen Özek, ruhen ve bedenen kötü hissettiğini belirterek verdiği kararların ne doğrultuda gideceğini bilmediğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

İskenderun’un Buluttepe Mahallesi’nde Çeltik, 15 Ocak günü dershaneden çıkarak evine giden Özek’in yolunu kesmiş ve yüzüne asit benzeri sıvı atarak kaçmıştı. Yüzünde yanıklar oluştuğu belirlenen Özek uzunca bir süre tedavi görmüş ve yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedavi altına alınan Özek sağ gözünü kaybetmiş ve geçirdiği ameliyat sonucunda göz kapakları ve dudağı yeniden yapılmıştı.