İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...

Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, o dönem sevgilisini affettiğini söyleyerek tepki çekmişti. Özek, travmada olduğunu belirterek ''Affettiğim için pişman oldum.'' diye konuştu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:46
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Takip Et:

Hatay’da eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, yüzüne asit döktüğü için 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’i affettiği için pişman olduğunu açıkladı.


İskenderun ilçesinde sevgilisi Berfin Özek’in yüzüne asit atan Casim Ozan Çeltik, kasten yaralama suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 9 Nisan günü Özek, davanın görüldüğü 1. Ağır ceza Mahkemesine dilekçe vererek Çektik hakkındaki şikayetini geri almıştı. 11 Nisan günü ise sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak avukatı Mehtap Sert’in açıklamalarına tepki göstermişti.

‘’Travma içerisindeydim.’’

Aradan geçen aylar sonrasında Özek, Çeltik’i affederek yanlış bir karar verdiğini ifade etti. Büyük bir travma içerisinde olduğunu söyleyen Özek, ruhen ve bedenen kötü hissettiğini belirterek verdiği kararların ne doğrultuda gideceğini bilmediğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

İskenderun’un Buluttepe Mahallesi’nde Çeltik, 15 Ocak günü dershaneden çıkarak evine giden Özek’in yolunu kesmiş ve yüzüne asit benzeri sıvı atarak kaçmıştı. Yüzünde yanıklar oluştuğu belirlenen Özek uzunca bir süre tedavi görmüş ve yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedavi altına alınan Özek sağ gözünü kaybetmiş ve geçirdiği ameliyat sonucunda göz kapakları ve dudağı yeniden yapılmıştı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berfin ÖzekSon Dakika3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Hatay'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Jandarma ekiplerinden sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere suçüstü
Jandarma ekiplerinden sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere suçüstü
Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Bursa'da yoğun sis kazaya neden oldu
Bursa'da yoğun sis kazaya neden oldu
10 Ekim yürüyüşüne polis engeli!
10 Ekim yürüyüşüne polis engeli!
Hatay'da yanan evine doğru koşan kadın güçlükle uzaklaştırıldı
Hatay'da yanan evine doğru koşan kadın güçlükle uzaklaştırıldı

Popüler Haberler

Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Kiwi KFS 2903 buharlı pişiricinin özellikleri nelerdir? A101 aktüel ürünleri
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2020
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları
Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü Melih Özkaya canlandırıyor
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2020 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Coachella festivali koronavirüs yüzünden iptal mi oldu? Coachella festivali ne zaman başlıyor?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik kan testi ne zaman yapılır ve belli olur?
Yaz tatilinde okullar açık olacak mı?
Kimse Bilmez dizi setinden yeni bir aşk mı başlıyor? Keremcem ve Özgü Kaya arasındaki romantik anlar!
La Casa de Papel yeni şehir isimleri ne? Yeni karakterler kim?
Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranları ve gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
30.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2020
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.