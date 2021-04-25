Eski otelin otoparkında cansız erkek bedeni bulundu

Öğle saatlerinden sonra Mücahitler Mahallesi'nde yer alan uzun zamandır kullanılmayan 11 katlı otelin otopark bölümünde hurda ve demir toplayanlar tarafından yerde cansız halde bir erkek bendeni bulundu. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Könçkaya olduğu anlaşılan kişinin hayatını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gerçekleştirilen incelemede yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği yönünde değerlendirilen Könçkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.