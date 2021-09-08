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Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını buldu

Eski MHP Milletvekili Dr. Nesrin Ünal korona ilacını buldu. Dünyada ilk kez koronavirüs ilacını bularak büyük yankı uyandıran Eski MHP Antalya Milletvekili Dr. Nesrin Ünal, oğlu ile beraber yapmış olduğu çalışmada yılan zehri ile Covid-19'un aynı reseptörü etkilediğini ve aynı tepkiler verdiğini anlattı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:05
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını buldu
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Eski MHP Antalya Milletvekili Dr. Nesrin Ünal korona ilacını buldu. Dünyada ilk kez korona ilacını bularak büyük bir elde eden Dr. Nesrin Ünal’ın bulmuş olduğu ilaç sayesinde koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir. Dr. Nesrin Ünal koronavirüse yakalanan hastalara yılan zehri verilmiş attan elde edilmiş olan serumu ilaç olarak önerdi. Dr. Nesrin Ünal, oğlu Hicazi ile beraber yaptıkları çalışmada yılan zehri ile Koronavirüs’ün aynı reseptörü etkilediğini ve aynı tepkiler verdiğini, ikisinin de aynı hücrelere yapıştığını anlattı. Yaptıkları araştırma sonuçlarını Noter’den tescil ettirdiklerini söyleyen Dr. Nesrin Ünal, yapmış olduğu araştırmalarla büyük yankı uyandırdı.  

Koronavirüse karşı yılan panzehri 

Eski MHP Milletvekili Dr. Nesrin Ünal yılan zehrine karşı üretilen panzehrin nasıl oluştuğu şu sözlerle anlattı: “Yılan zehrinden bir miktar atlara verilmektedir. Atların vücutlarında yılan zehrine karşı bir antikor oluşur; bunlar alınır ve serum haline getirilip yılan sokmasına karşı panzehir olarak kullanılmaktadır. Bu serum yılan zehrinin, Covid-19’un da bağlandığı reseptöre yapışmasını engellemektedir. Yılan panzehrine kullanılan serum koronavirüsün de hücreye girmesini durdurmaktadır.” Bu konu hakkında bir laboratuvar çalışmasının olmadığını ama Brezilya’da maymunlar üzerinde yapılan deneylerin olumlu sonuçlar alındığını söyleyen Dr. Nesrin Ünal, Türkiye’de bu konu hakkında bir çalışma yapılırsa olumlu sonuçların ortaya çıkacağını söyledi. Bu konuyu Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz’e sorduğunu ve bu konu hakkında önemli bir çalışmanın Türkiye’de yürütüldüğünü ve faz aşamasına gelindiğini öğrendiğini söyleyen Dr. Nesrin Ünal, koronavirüs hastalığı hakkında daha çok konuşulacağını belirtti.


Son Güncelleme: 08.09.2021 17:05
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