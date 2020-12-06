Eski kız arkadaşının evlendiği öğrenince kriz geçirdi!

K.A isimli şahısın kriz geçirdiği olay dün Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşayan K.A isimli şahıs geçtiğimiz aylarda ayrıldığı eski kız arkadaşı H.C'nin evinin önüne geldi.K.A'nın 32 yaşındaki hamile olan kadının evine girmeye çalışması üzerinde genç kadın polis ve 112 sağlık personeline haber verdi.

2 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

Bu esnada kapıyı kırarak içeriye giren K.A, eski kız arkadaşının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte kriz geçirdi ve hakaretler yağdırdı.

H.C'nin panik halinde çığlık atmasıyla birlikte K.A bu sefer kendini dışarıya attı ve sokakta ki araçlara saldırdı. Kaldırımda park halinde duran araçların camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay müdahale etti ve genç adamı sakinleştirdi. Sinirleri yatışmayan K.A bu esnada bir aracın camını kafası ile kırdı.

3 BİN 150 LİRA İHLAL CEZASI CEZA KESİLDİ

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.