Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM'den tahliye kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nden Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı çıktı. 2016 yılında tutuklanarak Edine F Tipi Cezaevi'ne gönderilen ve tutuklu olarak yargılanan Demirtaş'ın AHİM'e yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonucu alınan kararda 'derhal tahliye' edilmesine hükmedildiği ve Türkiye'nin suçlamalarda haksız olduğu belirtildi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, tarafından aktarılan karar metninde Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuki olmayan siyasi gerekçelere dayandığı ve serbest bırakılmaması halinde hakkında sunulan ihlal hükmünün devamı anlamına geleceği kaydedildi. Ayrıca kararda Demirtaş'a 3 aylık bir zaman zarfında kendisine toplam 60 bin 400 euro tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi.

17 yargıcın oluşturduğu AHİM büyük daire mahkemesinde 15 oya karşılık 2 oyla Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair alınan karala ilgili açıklama yapan Demirtaşın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar verdiğini belirterek alınan tahliye kararını şu sözlerle aktardı:

"Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir. AİHM Daire kararından sonra 'karar kesin değil' bahanesi ortadan kalkmıştır. Bu karar kesin ve emredicidir. Türkiye yargısının, 'karşı hamle yapar işi bitiririz' anlayışına prim vermeden Sayın Demirtaş’ı derhal serbest bırakması gerekmektedir."

"HDP'den tahliye kararı ile ilgili açıklama"

HDP'nin AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında büyük dairenin verdiği karar doğrultusunda Selahattin Demirtaş ve tüm seçilmiş siyasetçilerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanarak "Seçilmişleri rehin tutma suçu daha fazla sürdürülemez" ifadeleri kullanıldı.