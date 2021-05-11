Eski eşini beyzbol sopasıyla darp etti! Şiddet gören kadın 'Ölmek istemiyorum, korkuyorum' dedi

Kocaeli’nde yaşayan ve hayatını fotoğrafçılıkla kazanan Efsun Habiboğlu, 3 sene önce boşandığı eski eşi Gökhan Şen tarafından darp edildi. Şen, eski eşinden borç para istemiş ancak Habiboğlu isteği reddedince sinirli koca eski eşini beyzbol sopasıyla darp etmiştir.

3.5 sene önce dünya evine giren çift birkaç ay sonra anlaşmalı olarak evliliklerini bitirdi. 3 yaşında olan kızın velayeti annesine verildi. Fotoğrafçı olan Efsun Habiboğlu, Başiskele’de ablasına yakın bir evde hayatını sürdürmeye başladı. Geçen hafta eski eşini arayan Gökhan Şen, 2.000 TL borç para istedi.

Eski eşinden olumsuz cevap alan Şen, Efsun’a telefonda hakaretler etmeye başladı. İkili arasında tartışma başladı. Saldırgan eski koca bu defa da kadını aracıyla sıkıştırdı. Efsun bariyerlere çarptı.

Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu. 'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi

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Efsun olayı şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı.Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı. Dün bana 'Gebereceksin' diye bir mesaj geldi. Ölmek istemiyorum, korkuyorum" dedi.