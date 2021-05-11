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Eski eşini beyzbol sopasıyla darp etti! Şiddet gören kadın 'Ölmek istemiyorum, korkuyorum' dedi

Kocaeli'nde kadına şiddet vakası yaşandı. Borç para vermediği gerekçesiyle eski eşini beyzbol sopasıyla darp eden sinirli koca, gözaltına alındı. Şiddet gören kadın 'Ölmek istemiyorum, korkuyorum' ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

11 Mayıs 2021 Salı 10:13
Eski eşini beyzbol sopasıyla darp etti! Şiddet gören kadın 'Ölmek istemiyorum, korkuyorum' dedi
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Kocaeli’nde yaşayan ve hayatını fotoğrafçılıkla kazanan Efsun Habiboğlu, 3 sene önce boşandığı eski eşi Gökhan Şen tarafından darp edildi. Şen, eski eşinden borç para istemiş ancak Habiboğlu isteği reddedince sinirli koca eski eşini beyzbol sopasıyla darp etmiştir.

3.5 sene önce dünya evine giren çift birkaç ay sonra anlaşmalı olarak evliliklerini bitirdi. 3 yaşında olan kızın velayeti annesine verildi. Fotoğrafçı olan Efsun Habiboğlu, Başiskele’de ablasına yakın bir evde hayatını sürdürmeye başladı. Geçen hafta eski eşini arayan Gökhan Şen, 2.000 TL borç para istedi.

Eski eşinden olumsuz cevap alan Şen, Efsun’a telefonda hakaretler etmeye başladı. İkili arasında tartışma başladı. Saldırgan eski koca bu defa da kadını aracıyla sıkıştırdı. Efsun bariyerlere çarptı.

Efsun olayı şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. 

Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu. 'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi

.

Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı. Dün bana 'Gebereceksin' diye bir mesaj geldi. Ölmek istemiyorum, korkuyorum" dedi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 10:13
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Anahtar Kelimeler:
Beyzbol Sobasıyla Darpölmek IstemiyorumKocaeliKadına şiddet
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