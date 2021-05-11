Eski eşini beyzbol sopasıyla darp etti! Şiddet gören kadın 'Ölmek istemiyorum, korkuyorum' dedi

Kocaeli’nde yaşayan ve hayatını fotoğrafçılıkla kazanan Efsun Habiboğlu, 3 sene önce boşandığı eski eşi Gökhan Şen tarafından darp edildi. Şen, eski eşinden borç para istemiş ancak Habiboğlu isteği reddedince sinirli koca eski eşini beyzbol sopasıyla darp etmiştir.
Eski eşinden olumsuz cevap alan Şen, Efsun’a telefonda hakaretler etmeye başladı. İkili arasında tartışma başladı. Saldırgan eski koca bu defa da kadını aracıyla sıkıştırdı. Efsun bariyerlere çarptı.
Efsun olayı şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı.
Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu. 'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi
.Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı. Dün bana 'Gebereceksin' diye bir mesaj geldi. Ölmek istemiyorum, korkuyorum" dedi.
Son Güncelleme: 11.05.2021 10:13