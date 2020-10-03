Eski Belediye Başkanı kendi aracında ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kartal'da yaşanan olayda Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıcı güvenlik ekipleri tarafından kendi aracında ölü bulundu.
Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan ve aynı zamanda Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıc'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yazcı'nın cansız bedeni ambulans ile Kartal Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemeden eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıc'nın gerçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Son Güncelleme: 03.10.2020 12:37