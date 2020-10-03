Eski Belediye Başkanı kendi aracında ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kartal'da yaşanan olayda Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıcı güvenlik ekipleri tarafından kendi aracında ölü bulundu.

İstanbul Kartal'da bir mahallede devriye görevini yapan bekçiler duran bir araçtan şüphelendi. Araca doğru yaklaşan ekipler araç içinde bir kişinin yattığını gördü ve içerisinde ki sürücüye seslendi. Sürücünün yanıt vermemesi üzerine durumdan şüphe eden ekipler olay yerine hemen 112 sağlık ekiplerini ve polisleri çağırdı.

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan ve aynı zamanda Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıc'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yazcı'nın cansız bedeni ambulans ile Kartal Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemeden eski Belediye Başkanı olan Yaşar Yazıc'nın gerçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.