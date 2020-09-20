Eski başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu kritik!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür-Turizm Başdanışmanı olan ve aynı zamanda Yurt Gazetesi’nde yazan İsmet Orhan bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Eski başbakanlardan olan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Orhan, 5 Mayıs’ta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

İsmet Orhan Twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Her şeye rağmen, Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından…”

Mesut Yılmaz 2017 senesinde oğlu Yavuz Yılmaz’ı kaybetmiş, bu sene ise beyin ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrasında durumunun iyi olduğu ifade edilmiş ancak son olarak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.