Eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Bir süredir beyin tümörü sebebiyle hastanede tedavi gören eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yaşam savaşını kaybetti. Aynı zamanda eski AKP milletvekili olan Ahmet Edip Uğur’un 2017 yılında AKP’nin yöneticileri tarafından zorla istifa ettirildiği ifade ediliyordu. Uğur bununla birlikte Eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan’ın genel başkanlık görevini yaptığı DEVA Partisi’nin kurucularından birisi olarak da tanınıyordu.

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 2017 yılında istifa ettikten sonra istifa süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. AKP’den üst düzey bazı isimler tarafından tehdit edilerek istifaya zorlandığını ifade eden Ahmet Edip Uğur, kendisine yapılan tehditlerin aynı zamanda eşine ve çocuklarına da yapıldığını öne sürmüştü.

AKP’den konuyla ilgili istifa açıklaması dışında herhangi bir detay paylaşılmamıştı.