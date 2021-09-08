Eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Bir süredir beyin tümörü sebebiyle hastanede tedavi gören eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yaşam savaşını kaybetti. Aynı zamanda eski AKP milletvekili olan Ahmet Edip Uğur’un 2017 yılında AKP’nin yöneticileri tarafından zorla istifa ettirildiği ifade ediliyordu. Uğur bununla birlikte Eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan’ın genel başkanlık görevini yaptığı DEVA Partisi’nin kurucularından birisi olarak da tanınıyordu.
AKP’den konuyla ilgili istifa açıklaması dışında herhangi bir detay paylaşılmamıştı.
Son Güncelleme: 08.09.2021 19:35