Eşinin kaybolan telefonu yüzünden hayatını kaybetti

Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparkta aracıyla üzüm satan Davut Mutlu’nun eşi cep telefonunu kaybetti. Bir süre telefonu arayan Mutlu üzüm satabilmek için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracıyla bal satmakta olan B.Ö.’nün yanına gelen Mutlu, eşinin cep telefonunu aramayı sürdürdü. Telefonun B.Ö.’nün aracında çıkmasıyla birlikte şahıslar arasında tartışma yaşandı.

Vatandaşlar araya girip şahısları ayırsa da olay günü otoparkta yeniden karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında yeniden kavga çıktı. Tartışma esnasında aracındaki pompalı tüfeği çıkaran B.Ö., Mutlu’ya ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mutlu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.