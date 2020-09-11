Eşinin kaybolan telefonu yüzünden hayatını kaybetti

Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparkta aracıyla üzüm satan Davut Mutlu’nun eşi cep telefonunu kaybetti. Bir süre telefonu arayan Mutlu üzüm satabilmek için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracıyla bal satmakta olan B.Ö.’nün yanına gelen Mutlu, eşinin cep telefonunu aramayı sürdürdü. Telefonun B.Ö.’nün aracında çıkmasıyla birlikte şahıslar arasında tartışma yaşandı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mutlu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Son Güncelleme: 11.09.2020 19:30