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Eşinin kaybolan telefonu yüzünden hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında üzüm satarken, yanında bal satan kişiyi pompalı tüfekte öldüren kişi adliyeye sevk edildi. Ölen kişinin eşinin kaybolan cep telefonunun cinayet zanlısının aracından çıktığı öğrenildi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:30
Eşinin kaybolan telefonu yüzünden hayatını kaybetti
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Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparkta aracıyla üzüm satan Davut Mutlu’nun eşi cep telefonunu kaybetti. Bir süre telefonu arayan Mutlu üzüm satabilmek için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracıyla bal satmakta olan B.Ö.’nün yanına gelen Mutlu, eşinin cep telefonunu aramayı sürdürdü. Telefonun B.Ö.’nün aracında çıkmasıyla birlikte şahıslar arasında tartışma yaşandı.


Vatandaşlar araya girip şahısları ayırsa da olay günü otoparkta yeniden karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında yeniden kavga çıktı. Tartışma esnasında aracındaki pompalı tüfeği çıkaran B.Ö., Mutlu’ya ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mutlu bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaCinayet
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