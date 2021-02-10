Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayan kadın kan donduran cinayeti itiraf etti!

Adana Seyhan Tellidere mahallesinde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Güven (44) 6 Şubat 2018 tarihinden itibaren kayıp. Eşi Nazmiye Güven (39) 2018 yılında kayıp başvurusunda bulunduğunu ve polislerin Güven için hiçbir izine ulaşamadığını söyledi. 3 yıldır polis ekiplerinin Mustafa Güven için arama çalışmaları devam ederken Mustafa Güven’e ait bankadaki 10 bin liranın hiç harcanılmadığına dikkat etti. Güven’in öldüğü veya cinayete kurban gittiği şüphesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı.

Tellidere mahallesinde kapsamlı çalışma başlatan cinayet büro amirliği mahalle sakinleri tarafından Nazmiye Güven ve kayınpederi Ahmet Demir ile akşam saatlerinde torba taşıdıkları tespit edildi. İhbarlar üzerine polis ekipleri Nazmiye Güven’i takibe alması sonucunda 2014 yılları sırasında çalıştığı okulda müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile yasak ilişki yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine eşi Mustafa Güven ile tartıştığı öğrenildi.





Cesedi torbayla taşıyan kadın her şeyi itiraf etti!

Bilgiler üzerine Nazmiye Güven ve babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö. adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alındığı sırada heyecanlanan Ahmet Demirci hastaneye kaldırıldı ve aort damarının yırtılması sonucunda hayatını kaybetti.

Nazmiye Güven emniyetteki soruşturma sonrasında her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. Eşi ile sürekli tartıştığını o günde bağrışları duyan üst katında oturan babasının gelmesi üzerine tabancı ile eşini vurduğunu söyleyen Güven cansız bedeni torbaya koyarak Çukurova ilçesine bağlı Salbaş mahallesinde bulunan ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti. 3 gün boyunca cesedi evde sakladığını fakat cesedin kokmaya başlaması üzerine binadaki vatandaşların şüphelenmesi üzerine ormanlık alana götürdüklerini ve ara ara cesedin bulunduğu bölgeye gidip kontrol ettiklerini söyledi.

Mustafa Güven’in ortadan kaybolması üzerine ailesinin merak etmesi ve şüphelenmesinin ardından eşi Nazmiye Güven kocasının yurt dışına gittiğini ve kimseyle konuşmak istemediğini yakınlarına söylediği ortaya çıktı. Kocasının telefonundan ailesine “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Olaylı ilgili soruşturma devam ediyor.