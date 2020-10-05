Eşinin amcası tarafından yeniden saldırıya uğrayan Gökçen Ocak: Bu gece sağ çıkamayacağım

İstanbul Maltepe’de meydana gelen olayda, eşinin amcası Fuat Ocak’ın kayınvalidesini vurduğu ve kendisinin de tacize uğradığını belirten Gökçen Ocak, aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldığını itiraf etti. Dün gece Twitter hesabından paylaşım yapan Ocak, yeniden saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırı anlarını paylaşan Ocak, Fuat Ocak ile eşi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek can tehlikesi olduğunu ve kapısının önünde polis olmasına rağmen saldırıldığını belirtti.

‘’Bu gece sağ çıkamayacağım.’’

Annesinin evine gittiği esnada saldırıya uğradığını belirten Ocak, Fuat Ocak ile karısının yolunu kestiğini ve kapıda 2 polis olmasına rağmen korkusuzca saldırdığını belirtti. 1 aydır can güvenliğinin olmadığını söyleyen Gökçen Ocak, 5 yaşındaki kızının yanında dayak yediğini söyledi.

Eşinin ve kayınpederinin çatısını kırıp korkutmaya çalıştığını belirten Gökçen eşinin, kardeşinin kafasına tüple vurduğunu söyleyerek ‘’Bu gece sağ çıkamayacağım, çok korkuyorum.’’ dedi.