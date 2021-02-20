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Eşini kayalıklardan aşağıya attığı iddia edilen adam sonrasında tatile kaldığı yerden devam etmiş

Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekilmelerinin ardından kayalıklardan aşağıya düşen 7 aylık hamile kadının eşi tarafından aşağıya itildiği iddia edildi. Talihsiz kadının eşinin kaza sigortası nedeni ile aşağıya ittiği ve eşi öldükten sonra tatile devam ettiği de gözlerden kaçmadı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:33
Eşini kayalıklardan aşağıya attığı iddia edilen adam sonrasında tatile kaldığı yerden devam etmiş
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Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesinde 2018 yılında eşi Hakan Aysal ile Kelebekler Vadisi’ne giden 7 aylık hamile Semra Aysal fotoğraf çekilirken kayalıklardan aşağıya düştü.

Arama kurtarma çalışmaları sonrasında Aysal’ın cansız bedeni 300 metre aşağıda bulundu. Hakan Aysal, eşini kayalıklardan aşağıya ittiği iddiası ile tutuklandı. Hala devam eden davada, Hakan Aysal’ın eşi Semra Aysal üzerine 400.000 TL’lik ferdi kaza sigortası yaptırdığını ve bu para için de Semra Aysal’ı aşağıya iterek bebeği ile ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Hakan Aysal’ın 2,5 yıl boyunca tüm Türkiye’yi gezdiği ortaya çıktı. Semra Aysal üzerine 119.000 lira kredi çekildiği ve eşi öldükten birkaç ay sonra Kuşadası, Fethiye, Bursa, Ankara ve Bolu gibi daha birçok şehire gittiği pek çok yerden fotoğraflar paylaşan Aysal’ın fotoğraflarda son derece mutlu olduğu da gözlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:33
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Anahtar Kelimeler:
KelebeklervadisiFethiye
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