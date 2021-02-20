Eşini kayalıklardan aşağıya attığı iddia edilen adam sonrasında tatile kaldığı yerden devam etmiş

Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesinde 2018 yılında eşi Hakan Aysal ile Kelebekler Vadisi’ne giden 7 aylık hamile Semra Aysal fotoğraf çekilirken kayalıklardan aşağıya düştü.
Hakan Aysal’ın 2,5 yıl boyunca tüm Türkiye’yi gezdiği ortaya çıktı. Semra Aysal üzerine 119.000 lira kredi çekildiği ve eşi öldükten birkaç ay sonra Kuşadası, Fethiye, Bursa, Ankara ve Bolu gibi daha birçok şehire gittiği pek çok yerden fotoğraflar paylaşan Aysal’ın fotoğraflarda son derece mutlu olduğu da gözlerden kaçmadı.
Son Güncelleme: 20.02.2021 18:33