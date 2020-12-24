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Eşini görmek isteyen kişi kayınpederi ve kayınvalidesine şiddet uyguladı

Tekirdağ'a bağlı Malkara'da eşini görmek için kayınpederi ve kayınvalidesinin evine giden E.G isimli şahış evde çıkan tartışma sonrasında yaşlı adam ve kadına şiddet uyguladı. Yaşlı çift tedavi için Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:42
Eşini görmek isteyen kişi kayınpederi ve kayınvalidesine şiddet uyguladı
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Tekirdağ’a bağlı olan Malkara ilçesinde Hacıevat Mahallesi’nde E.G isimli bir kişi eşini görmek istediği gerekçesi ile kayınpederi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve gitti. Bu sırada evde çıkan tartışma sonrasında E.G isimli şahıs yaşlı adam ve kadına şiddet uyguladı.

Olay akşam saatinde meydana geldi. Kayınvalidesi ve kayınpederinin Gerçem Sokak’ta bulunan evlerine giden ve burada eşiyle konuşmak istediğini söyleyen E.G isimli kişi olayın büyümesi ve tartışma çıkması üzerinde kayınpederi ve kayınvalidesine şiddet uyguladı. Ardından olay yerinden uzaklaşan şahıs evden kaçtı.

112 acil servisi arayan yaşlı çift Malkara Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:42
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkara
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