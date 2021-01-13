Eşini başından vuran cani koca teslim oldu

Olay, dün gece saatlerinde Anavutköy’de meydana geldi. Evde eşi ile tartışan 48 yaşındaki A.Ç eşi T.C. ile tartıştıktan sonra karısını silahla başından vurdu.

Teslim oldu

Korkutmak için silah doğrultmuş

Eşini vurduktan sonra karakola giden T.Ç, karısını silahla vurduğunu itiraf ederek teslim oldu. Olayın yaşandığı eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Karakola giderek teslim olan şüpheli ifadesinde, eşi ile uzun süredir kıskançlık nedeniyle sorun yaşadığını söyledi. Olayın yaşandığı gece ise eşi ile yine aynı nedenden tartıştıklarını söyleyen şüpheli, elindeki silahı eşini korkutmak amacıyla başına doğrulttuğunu ancak silahın bir anda ateş alarak eşinin başına isabet ettiğini söyledi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Eşi tarafından başından vurulan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, T.Ç ise emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.