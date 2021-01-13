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Eşini başından vuran cani koca teslim oldu

İstanbul'da bir şahıs, tartıştığı eşini başından vurdu. Olayın ardından karakola giden şahıs, 'Eşimi öldürdüm' diyerek teslim oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:32
Eşini başından vuran cani koca teslim oldu
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Olay, dün gece saatlerinde Anavutköy’de meydana geldi. Evde eşi ile tartışan 48 yaşındaki A.Ç eşi T.C. ile tartıştıktan sonra karısını silahla başından vurdu.

Teslim oldu

Eşini vurduktan sonra karakola giden T.Ç, karısını silahla vurduğunu itiraf ederek teslim oldu. Olayın yaşandığı eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Korkutmak için silah doğrultmuş

Karakola giderek teslim olan şüpheli ifadesinde, eşi ile uzun süredir kıskançlık nedeniyle sorun yaşadığını söyledi. Olayın yaşandığı gece ise eşi ile yine aynı nedenden tartıştıklarını söyleyen şüpheli, elindeki silahı eşini korkutmak amacıyla başına doğrulttuğunu ancak silahın bir anda ateş alarak eşinin başına isabet ettiğini söyledi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Eşi tarafından başından vurulan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, T.Ç ise emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulArnavutköy
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