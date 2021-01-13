Eşini başından vuran cani koca teslim oldu

Olay, dün gece saatlerinde Anavutköy’de meydana geldi. Evde eşi ile tartışan 48 yaşındaki A.Ç eşi T.C. ile tartıştıktan sonra karısını silahla başından vurdu.
Teslim oldu
Korkutmak için silah doğrultmuş
Karakola giderek teslim olan şüpheli ifadesinde, eşi ile uzun süredir kıskançlık nedeniyle sorun yaşadığını söyledi. Olayın yaşandığı gece ise eşi ile yine aynı nedenden tartıştıklarını söyleyen şüpheli, elindeki silahı eşini korkutmak amacıyla başına doğrulttuğunu ancak silahın bir anda ateş alarak eşinin başına isabet ettiğini söyledi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Eşi tarafından başından vurulan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, T.Ç ise emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 13.01.2021 17:32