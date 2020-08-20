İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Son Dakika
Kamu ve özel bankalarda konut...
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Son Dakika
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar...
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara il başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara...
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

Eşi ve gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli 7 ay sonra yakayı ele verdi

İstanbul'da İbrahim Yünkutay, eşi Aynur Yünkutay ile eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Murat Olğun'u ormanlık alanda öldürdü. Şüpheli yürütülen çalışmalar sonucunda 7 ay sonra Başakşehir'deki evinde yakalandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:43
Eşi ve gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli 7 ay sonra yakayı ele verdi
Takip Et:

İstanbul’da eşi Aynur Yünkutay ile ilişki içerisinde olduğunu düşündüğü Murat Olğun’u ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 7 ay boyunca sürdürülen çalışmalarda evinde yakayı ele verdi.


Anavutköy’de eşi ile gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü arkadaşını öldüren Yünkutay, 6 yy sonra başka bir kişiyi de silahla yaralamıştı. Yaşanan olaylardan sonra olayla ilgili araştırma yapmaya başlayan ekipler şüpheli şahsı Başakşehir’deki evinde yakaladı.

3 Ocak günü Ormanlık alanda yaşanan olayda eşi Aynur Yünkutay ile Murat Olğun’u ormanlık alanda vuran Yünkutay daha sonra kayıplara karıştı.

Tabancasıyla yakalandı

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, Yünkutay’ın Başakşehir’deki bir dairede saklandığını tespit etti.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Ankara Valiliğinden mangal açıklaması
Son dakika! Ankara Valiliğinden mangal açıklaması
Drift yaparak trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye rekor ceza!
Drift yaparak trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye rekor ceza!
İstanbul Boğazın'ndaki isyan ettiren görüntüler! Yağmur sonrası çamura bulandı
İstanbul Boğazın'ndaki isyan ettiren görüntüler! Yağmur sonrası çamura bulandı
Çanakkale'de tepki çeken görüntüler! Korona-virüs tedbirleri hiçe sayıldı
Çanakkale'de tepki çeken görüntüler! Korona-virüs tedbirleri hiçe sayıldı
Kırmızı ışıkta bekleyen bir öğretmenin çantası ve telefonu çalındı
Kırmızı ışıkta bekleyen bir öğretmenin çantası ve telefonu çalındı
Balonlar 22 Ağustosta tekrar havada olacak
Balonlar 22 Ağustosta tekrar havada olacak

Popüler Haberler

Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Hamilton kimdir? Kariyeri ve istatistikleri
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Ağustos 2020 Perşembe
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Albaraka, Kuveytürk, Türkiye Finans Bankası 100 Bin TL faizsiz, şartsız kredi! Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır?
Kredi kartı, taşıt, konut kredi borçları 2020 yılının sonuna kadar ertelenebilecek!
Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri
Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel ihtiyaç kredisi 2. faz ödemeleri yapılacak mı?
Garanti BBVA, Denizbank düşük faizli borç yapılandırma kredisi
Küçükbaş hayvancılık 65 TL yem desteği şartları neler? 65 TL yem desteği ödeme tarihi
En düşük faizle taşıt kredisi veren kamu ve özel bankalar
Ziraat Bankası Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK Emeklilerinin Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri
Spelfie nedir? Spelfie ile uydudan fotoğraf çekimi
Reyting sonuçları 2 Eylül Pazartesi Yaparsın Aşkım, MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
Danilo Zanna kimdir? Masterchef yeni sezon İtalyan jüri üyesi
Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca siyasi ve ticari geçmişi hakkında bilgiler
Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu
Fatih Ürek'in programdan ayrılma nedeni ne? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucu kim olacak?
Müge Anlı tarafından aranan Barbara Palvin'e benzer kız kim?
Atasun Optik’ten Büyük Kampanya!
Masterchef 2020 Yarışmacılarından Tanya Kim? Nereli? İşte Tanya Hakkında Detaylar
Tüvtürk araç muayene süreleri hangi tarihe kadar uzatıldı ?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.