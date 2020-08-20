Eşi ve gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli 7 ay sonra yakayı ele verdi

İstanbul’da eşi Aynur Yünkutay ile ilişki içerisinde olduğunu düşündüğü Murat Olğun’u ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 7 ay boyunca sürdürülen çalışmalarda evinde yakayı ele verdi.

Anavutköy’de eşi ile gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü arkadaşını öldüren Yünkutay, 6 yy sonra başka bir kişiyi de silahla yaralamıştı. Yaşanan olaylardan sonra olayla ilgili araştırma yapmaya başlayan ekipler şüpheli şahsı Başakşehir’deki evinde yakaladı.

3 Ocak günü Ormanlık alanda yaşanan olayda eşi Aynur Yünkutay ile Murat Olğun’u ormanlık alanda vuran Yünkutay daha sonra kayıplara karıştı.

Tabancasıyla yakalandı

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, Yünkutay’ın Başakşehir’deki bir dairede saklandığını tespit etti.