Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında arbede: 7 yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında yaşandı. Seyyar satıcılar ürünlerine el koymak isteyen zabıta ekiplerine saldırınca 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çevrede bulunan vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonrasında kısa sürede olay kontrol altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen pek çok seyyar satıcı ve mahalle sakini gözaltına alınırken yararlılar ilk müdahaleler sonrasında hastanelere sevk edildi.
Çıkan tartışmada seyyar satıcıların araçları başta olmak üzere pek çok aracın camlarında kırıklar olduğu belirlendi. Polis ekipleri konu hakkında soruşturma başlattı.