Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında arbede: 7 yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında yaşandı. Seyyar satıcılar ürünlerine el koymak isteyen zabıta ekiplerine saldırınca 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’un Fatih Mahallesi 869 nolu sokakta saat 15.00 civarında meydana gelen olayda zabıtalar araç arkalarında satış yapmamaları konusunda seyyar satıcıları uyardı. Seyyar satıcılar köyden getirdikleri ürünleri ancak bu şekilde satabileceklerini belirtmek üzere zabıta ekipleri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrasında biri zabıta olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrasında yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonrasında kısa sürede olay kontrol altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen pek çok seyyar satıcı ve mahalle sakini gözaltına alınırken yararlılar ilk müdahaleler sonrasında hastanelere sevk edildi.

Çıkan tartışmada seyyar satıcıların araçları başta olmak üzere pek çok aracın camlarında kırıklar olduğu belirlendi. Polis ekipleri konu hakkında soruşturma başlattı.