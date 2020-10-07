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Esenyurt'ta yine taksici dehşeti! İki şoför yolu kapatıp bıçaklarla birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta taksiciler arasındaki kavga her geçen gün artış gösteriyor. İki taksi şoförü yolu kapatıp bıçaklarla birbirine girdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:56
Esenyurt'ta yine taksici dehşeti! İki şoför yolu kapatıp bıçaklarla birbirine girdi
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İstanbul Esenyurt’ta çıkan taksiciler durak ve yolcu anlaşmazlıkları nedeniyle kavga etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan kavga sonucunda 3 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında İBB ekipleri tarafından taksi durağı olarak kullanılan 4 yapı kaldırıldı.


Dün gece taksiciler arasında yeniden kavga çıktı. İlçedeki en işlek noktalardan birini trafiğe kapatan iki taksici yola verme tartışması nedeniyle birbirine girdi.

Öğle saatlerinde yine kavga oldu

Öğle saatlerinde Esenyurt’ta bir defa daha taksici kavgası meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki taksici yolcu alma ve durak yeri konusunda tartıştı ve bıçaklarla birbirine girdi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralanma ve ölüm olayının önüne geçildi.



Son Güncelleme: 07.10.2020 18:56
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IstanbulEsenyurtKavgaSon Dakika
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