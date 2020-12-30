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Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!

Esenyurt'ta 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi kızın çığlıyla koşan mahallenin linç girişimine uğradı. Polis, mahalle sakinlerinin elinden aldığı şahsı ekip aracıyla bölgeden uzaklaştırarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:08
Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!
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İstanbul Esenyurt'ta yaşanan taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Afgan uyruklu olduğu belirlenen Mohammed A., isimli bir kişi iddialara göre 11 yaşındaki kızı orada bulunan apartman boşluğuna çağırarak taciz etmeye çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise olayın yaşandığı yere akın etti.

Kız, tacizcinin elinden kaçarak yakınlarda bulunan mobilya imalathanesine sığınırken kısa sürede toplanan öfkeli mahalle sakinleri tacizci kişiyi yakalayarak linç etmeye çalıştılar. Olay polise intikal ettirilirken kısa sürede bölgeye gelen ekipler taciz girişiminde bulunduğu öne sürülen şahsı linç etmek isteyen grubu dağıttı.

O sırada polislerin yanına getirilen küçük kız ekip aracına bindirilerek koruma altına alınırken kalabalık grubu dağıtan polis ekipleri bir koridor oluşturarak mağaza önüne diğer ekip aracını yanaştırdı. Güvenliğin sağlanması ile birlikte tacizci şahıs polislerin arasında bulunduğu yerden çıkarıldı ve ekip aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Şahsa karşı öfkeleri dinmeyen başka bir grup ise polis aracındaki şüpheliye saldırmak istediler.

Polis ile grup arasında kısa süre bir arbede yaşanırken güçlükle ilerlediği yoldan hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bölgede yaşana gerginliğin artabileceği düşünülerek bölgeye zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:08
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Esenyurt11 Yaşında KızTacizLinç Girişimi
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