Esenyurt'ta şaşkına çeviren görüntü! Araç trafikten men edildi

Esenyurt’ta bir araç görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar aracın üzerinde bulunan rüzgarlığın üstünde bulunan kanlı kefen görüntüsünü görerek polise ihbar etti . İncelemeler sonucunda aracın üstünde bulunan kefenin içinde manken olduğu öğrenildi.

Olay İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Aracının üzerine kefene sarılı bir manken yerleştiren Özkan Tunç ihbarlar sonucunda polis ekipleri tarafından bulundu. Polis ekipleri kefeni açmaları ile içinde cansız manken olduğunu gördü. Aracın modifiyeli de olması nedeni ile araca ceza yazıldı ve araç bağlandı. Aracın sahibi Özcan Tunç, aracın dikkat çekmesi ve görsel amaçlı koyduklarını başka bir sebep olmadığını söyledi.

Özcan Tunç, polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken araç ise trafikten men edildi.