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Esenyurt'ta rezidanstaki olay intihar sanılıyordu cinayet çıktı

Geçtiğimiz günlerde megakent İstanbul'da bir rezidansın 10.katından düşerek hayatını kaybeden yabancı uyruklu Kurban Makyarov'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

20 Ekim 2020 Salı 13:08
Esenyurt'ta rezidanstaki olay intihar sanılıyordu cinayet çıktı
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da lüks bir rezidansta yaşanan intihar olayını polis aydınlattı ve cinayet oduğu ortaya çıktı.

Megaken İstanbul'da rezidansların yoğun olduğu esenyurt bölgesinde Türkmenistan uyruklu Kurban Makyarov'un 10.kattan düşerek hayatını kaybettiği ihbarı polise gitti. Durumdan şüphelenen polis olayın peşini bırakmadı.

Makyarov2un düştüğü iddia edildiği akşam evde onunda birlikte Dilmira Alimuradova ile Soyave Admina isimli kadınlarında bulunduğu ve dairenin Dilmira Alimuradova isimli kadının adına kiralandığı öğrenildi. Sorgulanan iki kadın o akşam evde birlikte alkol aldıklarını ve sıcak olduğu için camı açan Kurban Makyarov'un aniden kendini aşağı attığını, intihar ettiğini öne sürdü.


Evde arama yapan ekipler koli bandı, kelepçe ve biber gazı bulunca kadınlar tekrar sorgulaya alındı ve bu sefer cinayeti itiraf etti.

 

 

Sorguya alınan iki şüpheli kadından Kurban Makyarov'un sevgilisi Dilmira Alimuradova sevgilisinin alehinde çeşitli söylentiler yaydığı için arkadaşıyla birlikte cinayeti işlediğini anlattı. İki kadın talihsiz adam alkol aldıktan sonra ellerini kelepçe ile bağlamak isterken çıkan itişmeden aşağı ittiklerini söylediler.

Zanlılar polisteki sorgusundan sonra mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 20.10.2020 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul RezidansIntiharCinayet
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