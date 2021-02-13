Esenyurt’ta masaj salonuna baskın!

İstanbul Esenyurt ilçesinde Ardıçlı Mahallesi’nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Özel odaların bulunduğu masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlarında olduğu belirlendi. Masaj yapılması sırasında polis ekiplerinin baskın sonucunda yakalanan kişiler gözaltına altındı. İşletme sahibine koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinin faaliyet göstermesi sebebi ile iş yerinde çalışan kişilere toplamda 30 bin lira ceza kesildi. Yabancı uyruklu çalışan kadınlar ise İl Göç İdaresi’ne götürülerek ifadeleri alındı. İfade sonrasında çalışan kadınlar sınır dışı edildi. Zabıta ekipleri ise masaj salonunu mühürledi.



