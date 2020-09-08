Esenyurt'ta maganda şoku! Polisleri ölümle tehdit etti, gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla yakalanan ticari minibüs şoförü polisleri ölümle tehdit ederek ‘’En son birinizi öldüreceğim’’ diyerek üstlerine yürüdü. Gözaltına alınan sürücünün karakola götürülme görüntüleri telefon kamerasına yansıdı.

Emniyette işlemleri sürüyor

Esenyurt’ta yaşanan şoke eden olayda 30 yaşındaki M.Y.’ye polisler tarafından ‘’dur’’ ihtarı yapıldı. Kaçan sürücü durdu ve sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle tekstil atölyesi çalışanlarını indirip polisleri tehdit etmeye başladı.

Polislerin takviye istemesiyle birlikte M.Y. gözaltına alındı. Polisi ölümle tehdit eden M.Y.’nin işlemlerini sürdüğü belirtilirken, sürücüye korsan taşımacılık sebebiyle ceza yazıldığı aktarıldı.