Esenyurt'ta maganda şoku! Polisleri ölümle tehdit etti, gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla yakalanan ticari minibüs şoförü polisleri ölümle tehdit ederek ‘’En son birinizi öldüreceğim’’ diyerek üstlerine yürüdü. Gözaltına alınan sürücünün karakola götürülme görüntüleri telefon kamerasına yansıdı.
Emniyette işlemleri sürüyor
Polislerin takviye istemesiyle birlikte M.Y. gözaltına alındı. Polisi ölümle tehdit eden M.Y.’nin işlemlerini sürdüğü belirtilirken, sürücüye korsan taşımacılık sebebiyle ceza yazıldığı aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.09.2020 22:06