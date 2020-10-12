Esenyurt'ta küçük bir çocuğa çarpan minibüs şoförüne meydan dayağı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin sokakta giden minibüsün önüne atladı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen küçük çocuk aracın altında kaldı. Kazada 11 yaşındaki çocuğun ayağı kırılırken, kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Şoföre meydan dayağı attılar

Kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü araçtan indirerek meydan dayağı attılar. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve sonrasında vatandaşların şoförü darp ettiği anlar görüldü. Küçük çocuk ayağındaki kırık nedeniyle hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü de gözaltına alındı.