Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 15 yaşında ki 2 çocuk yaralandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken 15 yaşlarında olduğu kesinleşen 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre 13.00’da gerçekleşen olay Esenyurt’un Fatih Mahallesinde yaşandı. Geçmiş zamanlarda aralarında tartışma olan iki grup yolda karşılaştı. Karşılaşma ile iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönerken yabancı uyruklu oldukları kesinleşen 15 yaşlarında ki 2 çocuk aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Olay ile ilgili yapılan ihbarlar için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çocuklar olay yerinde ki müdahaleler sonrasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.