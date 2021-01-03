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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 15 yaşında ki 2 çocuk yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavga sonucunda 15 yaşında olan 2 çocuk yaralanırken ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

03 Ocak 2021 Pazar 16:12
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 15 yaşında ki 2 çocuk yaralandı
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken 15 yaşlarında olduğu kesinleşen 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre 13.00’da gerçekleşen olay Esenyurt’un Fatih Mahallesinde yaşandı. Geçmiş zamanlarda aralarında tartışma olan iki grup yolda karşılaştı. Karşılaşma ile iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönerken yabancı uyruklu oldukları kesinleşen 15 yaşlarında ki 2 çocuk aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Olay ile ilgili yapılan ihbarlar için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan çocuklar olay yerinde ki müdahaleler sonrasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:12
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IstanbulEsenyurtBıçaklı Kavga2 Yaralı
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