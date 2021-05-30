Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı

Perşembe günü saat 17.30’da Esenler de Sultangazi – Anavutköy yolunda korkunç olay yaşandı. Gaziosmanpaşa tarafına doğru giden arabada bulunan Çiğdem K. Plakası ve içindekiler bilinmeyen araçtan atıldı. Olayı gerçekleştiren sürücü hızla olay yerinden uzaklaşarak kimliğini kaybettirdi. Yolda bulunan tanıkların ifadelerine yer verilmesi ile araştırmalar başladı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Çiğdem K.’nın alkol aldığı da belirlendi. 4 aylık hamile olan kadın tedavi için hastaneye götürüldü. Sultangazi Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kadın tedavi görmeyi reddederek olay çıkardı. Aldığı alkol yüzünden ayakta durmakta zorlanan Çiğdem K. Evine götürüldü.

Olaya şahit olan görgü tanıkların anlatımlarına göre ‘Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir arabaya geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvranıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik’’ diyerek ifadelerini verdi.