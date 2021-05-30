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Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Esenler’ de kan dondurucu olay yaşandı. İddialara göre 4 aylık hamile Çiğdem K. , seyir halindeki otomobilden atıldığı söyleniyor. Çiğdem K.’nın kimler tarafından atıldığı bilinmezken sağlık durumu da merak ediliyor. Çiğdem K. Hastanede çıkardığı olay ile de herkesi şaşırttı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 17:15
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
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Perşembe günü saat 17.30’da Esenler de Sultangazi – Anavutköy yolunda korkunç olay yaşandı. Gaziosmanpaşa tarafına doğru giden arabada bulunan Çiğdem K. Plakası ve içindekiler bilinmeyen araçtan atıldı. Olayı gerçekleştiren sürücü hızla olay yerinden uzaklaşarak kimliğini kaybettirdi. Yolda bulunan tanıkların ifadelerine yer verilmesi ile araştırmalar başladı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Çiğdem K.’nın alkol aldığı da belirlendi. 4 aylık hamile olan kadın tedavi için hastaneye götürüldü. Sultangazi Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kadın tedavi görmeyi reddederek olay çıkardı. Aldığı alkol yüzünden ayakta durmakta zorlanan Çiğdem K. Evine götürüldü.

Olaya şahit olan görgü tanıkların anlatımlarına göre ‘Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir arabaya geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvranıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik’’ diyerek  ifadelerini verdi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
EsenlerKadına şiddetIstanbul
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