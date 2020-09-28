Esenler'de eski eşiyle tartışan koca eşini, kayınvalidesini ve baldızını vurup kaçtı

İstanbul Esenler’de bir kişi eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen kişi kayınvalidesinin evine girdi. Bir süre boyunca karısıyla tartışmaya başlayan kişi yanındaki silahı çıkarıp eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Evde çok sayıda boş kovan olduğu öğrenildi

Vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı sokağa şerit çekip incelemelerde bulunan güvenlik güçleri yaptığı incelemelerde evde çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.