Erzurum'da yüzlerce araçlık İsrail protestosu

Teröristdevleti, son dönemlerde Filistin’e yapmış olduğu saldırıları artırmaya başladı. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayından da terörist İsrail devleti, hukuksuzca ve kural tanımayarak işgal ettiği Filistin topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak Filistin’e ve Filistin halkına yaptıkları saldırılar nedeniyle bölgede sular durulmuyor. İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu bu saldırılar tüm dünya kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı.

Ayrıca ülkemizde de birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu mensupları, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıları protesto etmek amacıyla ülke genelinde geniş çaplı protesto eylemleri başlattı. Bu kapsamda protestoların bir ayağı da Erzurum’da yapıldı. Erzurum’da yapılan protestolara binlerce kişi katıldı. Ayrıca beş yüzden fazla araç konvoyu düzenleyerek İsrail’in Filistin’e ve Kudüs’e yönelik yapmış olduğu saldırılar protesto edilerek İsrail’e lanet gönderildi. İsrail’in yapmış olduğu saldırılar sonrasında 20 tane Filistinli şehit oldu ve ayrıca kutsal yapılar büyük hasar gördü.