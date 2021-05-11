Erzurum'da yüzlerce araçlık İsrail protestosu

Ayrıca ülkemizde de birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu mensupları, İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıları protesto etmek amacıyla ülke genelinde geniş çaplı protesto eylemleri başlattı. Bu kapsamda protestoların bir ayağı da Erzurum’da yapıldı. Erzurum’da yapılan protestolara binlerce kişi katıldı. Ayrıca beş yüzden fazla araç konvoyu düzenleyerek İsrail’in Filistin’e ve Kudüs’e yönelik yapmış olduğu saldırılar protesto edilerek İsrail’e lanet gönderildi. İsrail’in yapmış olduğu saldırılar sonrasında 20 tane Filistinli şehit oldu ve ayrıca kutsal yapılar büyük hasar gördü.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:09