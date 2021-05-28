Erzurum'da dağa ot toplamaya giden kişi kayboldu

Erzurum’da dağa ot toplamak için çıkan kişi kayboldu. Dört gündür ulaşılamayan kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay Erzurum’a bağlı Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi’nde yaşandı. 56 yaşındaki Ahmet Korkmaz isimli kişi çaşır otu toplamak amacı ile dağa çıktı. Uzun saatler sonra dönmeyen Ahmet Korkmaz’ı arayan ailesi Korkmaz’a ulaşamadı. AFAD tarafından kaybolan adamı bulma çalışmaları başlatıldı. 4 gündür haber alınamayan Ahmet Korkmaz’ı arama çalışmaları sürerken çıktığı dağ AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Talihsiz adamı arama çalışmaları dört gündür devam ederken henüz Korkmaz’ın nerede olduğuna dair bir bilgi bulunmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.