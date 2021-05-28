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Erzurum'da dağa ot toplamaya giden kişi kayboldu

Erzurum'a bağlı Uzundere ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Korkmaz çaşır toplamak için dağa çıktı. Eve dönmeyen Korkmaz'a ulaşamayan ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. 4 gündür bulunamayan Korkmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:05
Erzurum'da dağa ot toplamaya giden kişi kayboldu
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Erzurum’da dağa ot toplamak için çıkan kişi kayboldu. Dört gündür ulaşılamayan kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay Erzurum’a bağlı Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi’nde yaşandı. 56 yaşındaki Ahmet Korkmaz isimli kişi çaşır otu toplamak amacı ile dağa çıktı. Uzun saatler sonra dönmeyen Ahmet Korkmaz’ı arayan ailesi Korkmaz’a ulaşamadı. AFAD tarafından kaybolan adamı bulma çalışmaları başlatıldı. 4 gündür haber alınamayan Ahmet Korkmaz’ı arama çalışmaları sürerken çıktığı dağ AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Talihsiz adamı arama çalışmaları dört gündür devam ederken henüz Korkmaz’ın nerede olduğuna dair bir bilgi bulunmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumKayıp
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