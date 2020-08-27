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Erzurum'da arazi kavgası ölümle bitti! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erzurum'da yaşanan arazi kavgası ölümle bitti. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
Erzurum'da arazi kavgası ölümle bitti! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Mollaahmet Mahallesi’nde aileler içerisinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Silahların konuştuğu olay sonucunda Burhan, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ile Meşure K. yaralandı.


Erzurum’da hastaneye sevk edilen yaralılar içerisinde bulunan Nizamettin ile Turan K.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay sonucunda Abdullah, Recep, Saim, Emrullah ile Sulhattin K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken jandarma ve polis jandarma ekipleri mahallede yaralıların kaldırıldığı hastane önünde güvenlik tedbirleri almaya başladı.

Olaya dair soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:33
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumArazi Kavgası
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