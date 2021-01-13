Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı felç etti! Binaların çatıları uçarken elektrik telleri ağır hasar aldı!

Erzincan’da etkisini gösteren fırtına ve yağışta olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre fırtınanın etkili olduğu Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde binaların çatıları uçuyor. Fırtına aynı zamanda enerji nakil hatlarına da zarar verirken vatandaşlara uyarılar yapılıyor.

Şiddetli fırtınanın hayatı felç ettiği Otlukbeli’nde fırtına nedeniyle ağaçlar köklerinden koptu, elektrik telleri parçalandı ve binaların çatıları uçtu. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarlar sonrasında yapılan açıklamalarda rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye ulaştığı ve elektrik direklerinin zarar görerek ilçede elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi. Ayrıca çok sayıda binanın çatıları uçtuğu açıklanırken vatandaşlara dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda çağrılar yapıldı.