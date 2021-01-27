İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu!

Erzincan'da polis memuru koca ile öğretmen eşi evlerinde ölü olarak bulundu. Evde yapılan incelemerlede polis ekipleri kombi borusunun yerinden çıktığını tespit etti. Olayla ilgili incelemeler başlatılırken çiftin cansız bedenleri de incelenmek üzere morga kaldırıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22
Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu!
Takip Et:

Erzincan’da Polis Memuru Koca İle Öğretmen Eşi Evlerinde Ölü Bulundu!

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Ç.(41) ile Öğretmen eşi Özlem Ç.(43) evlerinin mutfağında ölü olarak bulundular.

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Ç. (41) ile öğretmen eşi Özlem Ç. (43) evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İki eşin ölüm olayı, öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Ç. İle Öğretmen eşi Özlem Ç.’ye ulaşamayan akrabaları ve arkadaşları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdiler. Polislerle beraber olay yerine giden yakınları, polis ekiplerinin kapıyı açarak eve girmeleriyle kötü tabloyla karşılaştı. Arkadaşları çifti mutfakta hareketsiz bir şekilde buldular.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.’nin hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede  kombi borusunun yerinden çıkmış olduğunu tespit ettiler. Evde yapılan gerekli incelemelerin ardından polis memuru ve öğretmen çiftin cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü sanılıyor. Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Polis Memuru Ve Öğretmen Eşi Ölü BulunduErzincanPolis Ve Öğretmen Eş Ölü BulunduDoğalgaz Zehirlenmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Kuşadası'nda kumarbazlar suçüstü yakalandı: 5 kişi gözaltına alındı
Kuşadası'nda kumarbazlar suçüstü yakalandı: 5 kişi gözaltına alındı
Bakanlık'tan flaş karar! Hijyen uygulaması marketlere taşındı
Bakanlık'tan flaş karar! Hijyen uygulaması marketlere taşındı
Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var
Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Kredi dosya masrafı nedir ve neden ödenir? Dosya masrafsız kredi veren bankalar
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Son Dakika! Okullar tatil edilecek mi? Kornavirüs okullar tatil edildi mi? MEB ve Sağlık Bakanı görüşecek!
2000/2 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Güzelliğin Portresi filmi oyuncuları ve konusu
Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Hastalığı neydi?
2000/2 devre askerlik celp yerleri ve askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
SGK Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Bugün kimin maçı var? 27 Ocak 2021 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.