Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu!

Erzincan’da Polis Memuru Koca İle Öğretmen Eşi Evlerinde Ölü Bulundu!

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Ç.(41) ile Öğretmen eşi Özlem Ç.(43) evlerinin mutfağında ölü olarak bulundular.

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Ç. (41) ile öğretmen eşi Özlem Ç. (43) evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İki eşin ölüm olayı, öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Ç. İle Öğretmen eşi Özlem Ç.’ye ulaşamayan akrabaları ve arkadaşları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdiler. Polislerle beraber olay yerine giden yakınları, polis ekiplerinin kapıyı açarak eve girmeleriyle kötü tabloyla karşılaştı. Arkadaşları çifti mutfakta hareketsiz bir şekilde buldular.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.’nin hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıkmış olduğunu tespit ettiler. Evde yapılan gerekli incelemelerin ardından polis memuru ve öğretmen çiftin cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü sanılıyor. Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.