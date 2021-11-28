Erzincan'da kaza yapan yolcu otobüsünde can pazarı!

Ünal G'nin yönetiminde olan 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait olan bir yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunda ilerlerken Refahiye ilçesinde bulunan Akarsu köyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüsün yol kenarına devrilmesi sonrası ise kaza yerinde bir can pazarı yaşandı.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarında jandarma da destek verdi. Otobüsün içinde olan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı ve Refahiye Devlet Hastanesi ile diğer hastanelere sevk edildi.

22 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirilirken yolcu otobüsünün İzmir'den yola çıktığı ve Iğdır'a gittiği öğrenildi.