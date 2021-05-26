Erzincan'da deprem! Panik yaşandı

AFAD verilerine göre, Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde gece saatlerinde saat 00:37 civarınsa bir deprem meydana geldi. Otlukbeli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyurulurken gerçekleşen depremin yerin 7.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamalarda gelişmelerin takip edildiği söylendi.
GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
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Son Güncelleme: 26.05.2021 01:32