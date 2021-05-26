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Erzincan'da deprem! Panik yaşandı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 01:32
Erzincan'da deprem! Panik yaşandı
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AFAD verilerine göre, Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde gece saatlerinde saat 00:37 civarınsa bir deprem meydana geldi. Otlukbeli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyurulurken gerçekleşen depremin yerin 7.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi geldi.

Öte yandan gerçekleşen deprem için Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddetinin 4.3 olduğu ve  yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamalarda gelişmelerin takip edildiği söylendi.

GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Türkiye’de her gün gerçekleşen depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek için  BDTİM tarafından kaydedilen deprem verilerini takip edebilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER



Son Güncelleme: 26.05.2021 01:32
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Anahtar Kelimeler:
ErzincanDeprem
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