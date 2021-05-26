Erzincan'da deprem! Panik yaşandı

AFAD verilerine göre, Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde gece saatlerinde saat 00:37 civarınsa bir deprem meydana geldi. Otlukbeli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyurulurken gerçekleşen depremin yerin 7.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi geldi.

Öte yandan gerçekleşen deprem için Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddetinin 4.3 olduğu ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamalarda gelişmelerin takip edildiği söylendi.

GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

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